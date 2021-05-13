2021/05/13 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل بنزاع عشائري شرق مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع بناحية أور شرق مدينة الناصرية بين عشيرتين بسبب خلافات سابقة بينهما".وبين المصدر، أن "النزاع استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة"، لافتا ان "النزاع تسبب بمقتل شخص وما يزال مستمراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل رجل بنزاع عشائري شرق الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل رجل بنزاع عشائري شرق الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).