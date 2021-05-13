طقس العراق: امطار ورياح في ايام العيد بهذه المناطق

2021/05/13 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء، تصاعد الغبار قليلا يوم الجمعة، موضحة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة ستبقى طبيعية في أيام عيد الفطر.

قال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح تابعه NRT عربية، (12 أيار 2021)، ان "المنطقة الوسطى ستشهد اليوم زخات مطر خفيفة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة من 5 إلى 10 كم في الساعة وتنشط على فترات".

وأضاف، أن "المنطقة الشمالية سترتفع فيها درجات الحرارة قليلا ومن ثم تعود إلى وضعها الطبيعي".

واوضح، ان "المنطقة الجنوبية ستشهد طقسا غائما مع درجات حرارة مستقرة ورياح متغيرة الاتجاه تنشط على فترات معينة".

وتابع، ان "من المرجح أن تكون الأجواء طبيعية في أيام العيد، من دون ارتفاع كبير في الغبار، فضلا عن محافظة درجات الحرارة على مستوياتها".

وختم، بأنه "من المحتمل أن تشهد المنطقة الجنوبية، يوم الجمعة رياحاً شمالية غربية من 10 الى 20 كم في الساعة تنشط نهارا وتصل إلى 20 او 30 كم في الساعة مما يؤدي إلى تصاعد قليل للغبار".

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