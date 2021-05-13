2021/05/13 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الفياض: ننسق مع قوات البيشمركة لمنع أي خرق في المناطق المتنازع عليها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

أمس, 23:30

واع/

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