بايدن يؤكد لنتانياهو حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.. ويدعو لتوقف الأعمال العدائية

2021/05/13 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعبر عن أمله بتوقف الأعمال العدائية في وقت قريب، وذلك خلال حديث جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

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