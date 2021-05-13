2021/05/13 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلينكن يهاتف نتانياهو وموسكو تدعو الرباعية للانعقاد الامم المتحدة -(أ ف ب) باريس – واشنطن – الزمان دعت فرنسا الأربعاء إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنب «نزاع دام» جديد في الشرق الأوسط بعد سلسلة من الغارات والصدامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأيام الأخيرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسية إيف لودريان في مجلس الشيوخ […]
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وقال وزير الخارجية الفرنسية إيف لودريان في مجلس الشيوخ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعارض اصدار بيان لمجلس الامن خشية على مفاوضات الكواليس لوقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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