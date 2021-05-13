واشنطن‭ ‬تعارض‭ ‬اصدار‭ ‬بيان‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬خشية‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬الكواليس‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد

2021/05/13 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلينكن‭ ‬يهاتف‭ ‬نتانياهو‭ ‬وموسكو‭ ‬تدعو‭ ‬الرباعية‭ ‬للانعقاد الامم‭ ‬المتحدة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ ‭ ‬باريس‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ دعت‭ ‬فرنسا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬لتجنب‭ ‬‮«‬نزاع‭ ‬دام‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬والصدامات‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ […]

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