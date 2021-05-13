عيد الفطر الخميس في الدول العربية وايران والجمعة لدى مرجعية النجف

2021/05/13 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬تستقبل‭ ‬جميع‭ ‬الجاليات‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬عدة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬اعلنت‭ ‬ايران‭ ‬عبر‭ ‬مرجعية‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬اية‭ ‬الله‭ ‬العظمى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬ان‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬اول‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬النجف‭ […]

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