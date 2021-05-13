أول قنصلية ايرانية في حلب وظريف يبلغ الأسد بأحواء المباحثات مع السعودية

2021/05/13 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬ايران‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬سوريا‭ ( ‬الأربعاء‭ ) ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ترحب‭ ‬بعلاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.‬ وقال‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مستعدون‭ ‬دائمًا‭ ‬لعلاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬أشقائنا‭ ‬السوريين‭ ‬رحبوا‭ ‬دائمًا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ […]

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