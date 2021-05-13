النفط تحدد عدد منافذ محطات الوقود بجانبي الكرخ والرصافة وأوقات العمل

2021/05/13 | 00:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة النفط، عدد منافذ محطات الوقود بجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد وأوقات العمل فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك 112 منفذا لمحطات الوقود العاملة في جانب الكرخ منها 22 منفذاً حكوميا و90 محطة اهلية"، لافتا الى أن "المحطات الحكومية العاملة من (6 صباحا وحتى 12 ليلا) هي النرسيان والمنصور والبياع والرسالة واليرموك اما بقيه المنافذ فتعمل من الساعة ( 6 صباحا وحتى 9 ليلا) ما عدا منافذ تجهيز المولدات فهي تعمل الى الخامسة مساء".

وأوضح أن" المحطات الاهلية التي تعمل على مدار الساعة عددها 11 وهي (لؤلؤة بغداد، شواطى دجلة، أضواء دجلة، جنينة والغزالية، لؤلؤة العدل، الدنيا، خادم الجوادين، جوهرة العدنان، لؤلؤة التبادل، الوطن الحر وسما الكاظمية)".

وأشار الى أن "بقية المنافذ الـ 67 تعمل من الساعة (6 صباحا وحتى 10:30 ليلا) يضاف اليها 12 منفذاً يكون عملها الى السابعة في أطراف الكرخ".

أما في قاطع الرصافة أكد جهاد أن عدد "المنافذ العاملة يبلغ 88 منها 33 منفذا حكوميا و55 منفذا أهلياً"، مبيناً أن "هناك منفذ الزعفرانية الحكومي يعمل من (6 صباحاً وحتى 12 ليلاً) فيما تعمل محطة (الكيلاني) على مدار 24 ساعة".

وأوضح أن "بقية المنافذ تعمل من الساعة (6 صباحا وحتى 9 ليلا) ما عدا منافذ تجهيز المولدات فهي تعمل حتى الخامسة مساء".

وتابع أن "المنافذ الاهلية التي تعمل على مدار الساعة عددها (5) وهي (البشائر، النهضة، خيرات الرحمن، أسوار بغداد، سما بغداد)"، لافتا الى أن "بقية المنافذ تعمل من الساعه (6 صباحا وحتى 10:30 ليلا) وعددها خمسون".

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