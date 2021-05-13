الأمانة العامة تصادق على توصيات خدمية ’هامة’ تربط المحافظات بالعاصمة

2021/05/13 | 00:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، بأن تكون بوابات وجسور المشاة لمداخل العاصمة بغداد موحدة، وفق التصاميم التي صادق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أن تأخذ محافظة بغداد وأمانة بغداد وقيادة عملياتها على عاتقها مسؤولية اختيار المواقع الملائمة لتنفيذها.

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وتضمنت التوصيات التي صادق عليها الأمين العام لمجلس الوزراء، بحسب بيان للامانة تلقى "ناس"، نسخة منه "قيام محافظة بغداد، بتزويد دائرة الطرق والجسور، جداول الكميات للأعمال المتبقية من مشروع تطوير طريق بغداد – كوت، من جسر الرستمية حتى مجسر الطاقة، وتأهيل الجزء المتبقي من مجسر الطاقة إلى منطقة بسماية".

وأضاف البيان "فيما يخص تطوير مدخل بغداد – حلة، فستكون عملية التطوير على ثلاثة أجزاء، وستسهم في عملية الإنجاز، محافظة بغداد، وأمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وشملت التوصيات، تكليف وزارة الإعمار والإسكان بالتنسيق مع محافظة بغداد، بإعداد التصاميم الخاصة بتطوير طريق بغداد – الموصل".

وبشأن مشروع تطوير طريقي بغداد – الأنبار، وبغداد – بعقوبة القديم، فقد "تم توجيه محافظة بغداد ودائرة الطريق والجسور؛ لاستكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالمشروع، والتوصية بإكمال إدراج المشروعات في وزارة التخطيط بحسب ما ورد ضمن بنود الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة 2021".

كما تضمنت التوصيات "تخصيص قسم بلدي لكل مدخل؛ لمتابعة صيانة وخدمة المدخل من قبل الجهات التي يقع فيها المدخل".

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