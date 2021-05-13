اثر نزاع مسلح.. مقتل احد ابرز شيوخ العشائر جنوب العراق

2021/05/13 | 00:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الخميس، بمقتل شيخ عموم السادة الغوالب في المحافظة.

وقال المصدر لـNRT عربية (13 ايار 2021)، ان شيخ عموم السادة الغوالب "شاكر الغالبي" قتل في منطقة الفضلية بمحافظة ذي قار.

واضاف المصدر ان الغالبي قتل إثر نزاع عشائري قديم في المنطقة."

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