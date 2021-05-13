بالصور.. متظاهرون يرفعون الحواجز من طرق وجسور في الناصرية

2021/05/13 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لقيام متظاهرين برفع الحواجز من طرق وجسور مغلقة في مدينة الناصرية احتجاجاً على حظر التجوال.

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حظراً شاملاً للتجوال بدءاً من اليوم الاربعاء ولغاية 22 من شهر ايار الحالي ضمن اجراءات الحكومة للحد من اصابات فايروس كورونا.

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