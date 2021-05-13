2021/05/13 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقتها على إزالة شركة الهواتف الصينية "شاومي" من قائمة سوداء وضعتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وفقا لما أظهرت وثيقة الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تسحب شركة صينية من قائمة سوداء وضعتها إدارة ترامب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تسحب شركة صينية من قائمة سوداء وضعتها إدارة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).