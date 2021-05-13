شهر أيار الشهر المبارك - مريم نجمه

2021/05/13 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه شهر غنيّ بالأعياد والفرح والنشاط وبه يكتمل فصل الربيع - 1 أيار , ماي , عيد العمال العالمي .



- 2 أيار كان " عيد الكبير , القيامة " المجيد - شرقي - هذا العام - - 6 عيد القديس مار جريس ( الخضر ) شرقي .



6 أيار عيد الشهداء الرسمي في سوريا ولبنان - 7 أيار يوم القدس .



- 8 أيار نهاية الحرب العالمية الثانية , والإنتصار على النازية .



- 8 أيار عيد التضرع والإبتهال لدى الطو ......





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