الزراعة تباشر بعمليات استلام محصول الحنطة

2021/05/13 | 01:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، مباشرتها باستلام بذور الرتب العليا للحنطة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بتوجيه من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، رئيس المجلس الوطني للبذور، تمت المباشرة باستلام بذور الرتب العليا للحنطة".

وأضافت أنه "من خلال سعي الوزير باستحصال استثناء لكوادر وزارة الزراعة من إجراءات الحظر الصحي بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتسهيل حركة كوادر الوزارة و المزارعين ومركبات نقل البذور في مداخل المحافظات والسيطرات الداخلية، وبعد اقرار الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي، باشرت كوادر دائرة فحص و تصديق البذور و ومنذ يوم ١١/ ٥ / ٢٠٢١ بعمليات استلام محصول الذهب الاصفر بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في محافظات الوسط و الجنوب، وذلك بعد ان اكملت كافة المستلزمات الضرورية ودورات التدريب والتأهيل لإنجاح هذه الحملة".

وتابعت، أنه "كما تم التأكيد من قبل الإدارة العامة بالالتزام باجراءات الوقاية والسلامة من قبل اللجنة العليا للصحة، اضافة الى الالتزام بالمهنية والدقة في تطبيق ضوابط استلام البذور وكذلك مراعاة الدقة في الفحص واعطاء النتائج والتعاون مع إدارة المعامل وممثلي شركات إنتاج البذور في عمليات الاستلام".

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