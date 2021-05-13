قائد عمليات البصرة يكشف تفاصيل ومسببات حادثة إطلاق النار في أحد القصور الرئاسية

2021/05/13 | 01:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، الخميس، تفاصيل حادثة إطلاق النار في أحد القصور الرئاسية والمتخذة كمركز أمني في المحافظة.

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وقال قائد العمليات في تصريح صحفي تابعه "ناس"، ليلة الأربعاء على الخميس (13 ايار 2021)، ان "عملية اطلاق النار داخل القصور الرئاسية هي بسبب قيام قوة امنية خاصة جاءت من بغداد لاعتقال شخص مطلوب للقوات الامنية".

واضاف أنه "عند ذهاب تلك القوة الى منزل المطلوب لم تجده وبالتالي غادرت دون عملية اعتقال هذا المتهم، لكن معلومات وردت لاحد الفصائل الموجودة بالقصور ان القوة المداهمة لهذا المطلوب والمنتمي لهم هي من خلية الصقور وبالتالي تم اطلاق النار على خلية الصقور الموجودة داخل القصور الرئاسية رغم ان الصقور لم يكن لهم اي علم بعملية المداهمة وتم تدخل القيادات الامنية وحل القضية دون اي اصابات كما تحدث البعض".

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