فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في إخماد حريق كبير جنوبي بغداد (صور)

2021/05/13 | 02:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت فرق الدفاع المدني، فجر الخميس، إنها تواجه صعوبة في التعامل مع حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع الألبسة جنوبي العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للمديرية تلقى "ناس"، نسخة منه (13 ايار 2021)، إن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع (تودي) للألبسة داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً اليها طابق رابع مشيدة من ألواح (السندويچ بنل) سريع الاشتعال في منطقة الدورة – الميكانيك - جنوبي بغداد".

وأضاف البيان "زج الدفاع المدني بـ 15 فرقة اطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع صعوبات كبيرة لاقتها فرق الدفاع المدني لتأمين امدادات المياه بسبب غلق الطرق بالكتل الكونكريتية التي يصعب معها مرور عجلات الدفاع المدني كبيرة الحجم".

ومازلت عمليات الاخماد مستمرة حتى لحظة نشر الخبر.

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