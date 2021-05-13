2021/05/13 | 02:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قالت فرق الدفاع المدني، فجر الخميس، إنها تواجه صعوبة في التعامل مع حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع الألبسة جنوبي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية إن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع (تودي) للألبسة داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً اليها طابق رابع مشيدة من ألواح (السندويچ بنل) سريع الاشتعال في منطقة الدورة – الميكانيك - جنوبي بغداد".وأضاف البيان "زج الدفاع المدني بـ 15 فرقة اطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع صعوبات كبيرة لاقتها فرق الدفاع المدني لتأمين امدادات المياه بسبب غلق الطرق بالكتل الكونكريتية التي يصعب معها مرور عجلات الدفاع المدني كبيرة الحجم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في إخماد حريق كبير جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في إخماد حريق كبير جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).