اشتباكات بين عصائب اهل الحق والقوات الامنية في البصرة

2021/05/13 | 02:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الخميس، ان خلية الصقور واستخبارات البصرة اشتبكت مع عصائب اهل الحق في المدينة على خلفية مداهمة مبنى القصور ومحاولة اعتقال احد قادة العصائب.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (13 ايار 2021) ان قوة من خلية الصقور واستخبارات البصرة داهمت احدى القصور الرئاسية في المدينة لاعتقال القيادي في عصائب اهل الحق صباح الوافي على خلفية قيامه بأغتيالات في المحافظة،" مبينا ان " الوافي لم يكون متواجدا في المكان مما دعت القوات المداهمة لاعتقال نجلي الوافي."

واضاف المصدر انه "على خلفية الاعتقال والمداهمة اشتبكت عناصر من عصائب اهل الحق مع القوة القادمة للاعتقال."

واشار المصدر ان فصائل الحشد المتواجدة في البصرة طوقت المكان وطالبت باعتقال العناصر من خلية الصقور والاستخبارات الذين داهمو منزل صباح الوافي."

وتابع المصدر ان "محافظ البصرة اسعد العيداني تدخل على الفور لانهاء النزاع بين الطرفين وتعهد بحل المشكلة."

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