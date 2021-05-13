اندلاق حريق كبير في بغداد والدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع الحادث (فيديو)

2021/05/13 | 02:23 - المصدر: NRT عربية

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اندلع حريق كبير داخل مجمع الألبسة جنوب بغداد، الخميس، فيما لاقت فرق الدفاع المدني صعوبة بالتعامل مع الحادث.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (13 ايار 2021) ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع "تودي" للألبسة داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً اليها طابق رابع مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في منطقة الدورة الميكانيك جنوب بغداد .

واضافت انه "زج الدفاع المدني بـ15 فرقة اطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع صعوبات كبيرة لاقتها فرق الدفاع المدني لتأمين امدادات المياه بسبب غلق الطرق بالكتل الكونكريتيه التي يصعب معها مرور عجلات الدفاع المدني كبيرة الحجم ".

مبينة انه "ومازلت عمليات الاخماد مستمرة في الوقت الحالي" .

اندلاع حريق كبير في مجمع للالبسة جنوب بغداد pic.twitter.com/ouXGVpibz6

— NRT عربية (@ArabicNrt) May 12, 2021

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