غانتس يحذر..

2021/05/13 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، إنه "في هذا المساء، وأكثر من أي وقت سبق، انقساماتنا الداخلية هي ما يهددنها"، بالتزامن مع التطورات العنيفة التي باتت تعيشها البلاد، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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