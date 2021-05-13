2021/05/13 | 02:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نيويورك خلال مشاركته في جلسة مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة ضمن الجلسة الخاصة بجمع ‏الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الدولي ودور التكنلوجويا لجمع ‏الأدلة اليوم ركز سفير كندا السيد “بوب راي” على القضية الايزيدية واظهر دعمه وتعاطفته تجاه المجتمع الايزيدي ومساندته لهم.So impressed with Nobel Laureate Nadia Murad, whose courage …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير كندا: من المهم أن نعترف بأننا نتحدث حقاً عن قصة فقدان الشعب الإيزيدي وبقاءه، أمر يجب ألا نتخلى عنه أبدًا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير كندا: من المهم أن نعترف بأننا نتحدث حقاً عن قصة فقدان الشعب الإيزيدي وبقاءه، أمر يجب ألا نتخلى عنه أبدًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).