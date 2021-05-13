2021/05/13 | 02:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابلأفاد مراسلو بغداد اليوم، الخميس، بان العشرات من المتظاهرين قاموا بكسر حظر التجوال في الكوت وكربلاء والنجف والناصرية وبابل.وقال المراسلون نقلا عن مصادر امنية، إن قوة أمنية قامت (قبل قليل) بتفريق متظاهرين مطالبين بإلغاء حظر التجول في منطقة شارع الأمام التابعة لناحية ابي غرق في محافظة بابل بالرصاص الحي مما أسفر عن اصابة 4 اشخاص أو أكثر".وأضافوا أن "القوات قامت بملاحقة المتظاهرين بعد تفريقهم في الأحياء السكنية واعتقال اثنين منهم" لافتاً إلى أن "معظم المتظاهرين من الكسبة واصحاب الدخل المحدود".وتابعوا أن "القوات طالبت المتظاهرين بالإنسحاب لكنهم رفضوا مما ادى الى استخدام الرصاص الحي وقنابل المسيلة للدموع واسلحة الصيد في فك الاحتجاجات".

واشار مراسلو (بغداد اليوم) في الكوت وكربلاء والنجف والناصرية الى ان المتظاهرين قاموا برفع الصبات وكسر حظر التجوال الشامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يكسرون حظر التجوال في بابل والكوت وكربلاء والنجف والناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يكسرون حظر التجوال في بابل والكوت وكربلاء والنجف والناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).