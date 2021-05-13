تشافي يحسم موقفه من العودة لبرشلونة

2021/05/13 | 02:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحسم تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، موقفه بشأن تدريب برشلونة، خلال الموسم المقبل.وأعلن السد القطري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجديد عقد تشافي حتى صيف 2023.وقالت تقارير إسبانية مؤخرًا، إن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتمع مع ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، نجوم البارسا.وأشارت إلى أن الاجتماع لم يحضره رونالد كومان مدرب برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي الكتالوني.وأوضح أن اسم تشافي هيرنانديز، ظهر في اجتماع لابورتا، مع نجوم برشلونة.المصدر: كورة

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