"استثنى السياح وأثر على الاقتصاد".. غضب تركي تجاه إجراءات كورونا

2021/05/13 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتاب الأتراك مخاوف من خطورة الإغلاق، الذي فرضته السلطات التركية لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد، على اقتصاد البلاد المتدهور حتى قبل الوباء.

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