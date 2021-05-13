في مكالمة مع وزير الخارجية القطري.. مستشار الأمن القومي الأميركي: هجمات حماس غير مقبولة

2021/05/13 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أوضح، الأربعاء، لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس على إسرائيل غير مقبولة و يجب أن تتوقف".خلال اتصال جمعهما.

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