اشتباكات بين القوات الامنية و فصيل مسلح داخل القصور الرئاسية وسط البصرة

2021/05/13 | 04:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 2 ساعة

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افاد مصدر امني، الخميس، ان خلية الصقور واستخبارات البصرة اشتبكت فصيل مسلح في المدينة على خلفية مداهمة مبنى القصور ومحاولة اعتقال احد قادة الفصيل.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (13 ايار 2021) ان قوة من خلية الصقور واستخبارات البصرة داهمت احدى القصور الرئاسية في المدينة لاعتقال قيادي في احدى الفصائل المسلحة خلفية قيامه بأغتيالات في المحافظة،" مبينا ان " القيادي لم يكون متواجدا في المكان مما دعت القوات المداهمة لاعتقال نجلي القيادي."

واضاف المصدر انه "على خلفية الاعتقال والمداهمة اشتبكت عناصر من الفصيل المسلح مع القوة القادمة للاعتقال."

واشار المصدر ان فصائل الحشد المتواجدة في البصرة طوقت المكان وطالبت باعتقال العناصر من خلية الصقور والاستخبارات الذين داهمو منزل القيادي."

وتابع المصدر ان "محافظ البصرة اسعد العيداني تدخل على الفور لانهاء النزاع بين الطرفين وتعهد بحل المشكلة."

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