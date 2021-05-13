بلينكن يقدم تعازيه لمحمود عباس.. ويطالب بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل

2021/05/13 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

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