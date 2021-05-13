2021/05/13 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، اشترط، على مسؤولي فريق باريس سان جيرمان، السماح له بالمشاركة رفقة منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 2020، لتجديد عقده مع الفريق.

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