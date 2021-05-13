طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.. السعودية تعترض هجوماً

2021/05/13 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء، الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية.

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