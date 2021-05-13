في ضوء الهجوم الأخير.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لحماية البنية السيبرانية

2021/05/13 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف لتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني القومي، عقب هجمات إلكترونية تعرضت لها مرافق أميركية حساسة.

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