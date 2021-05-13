قصة عن العبودية - نادية خلوف

2021/05/13 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الكونفدرالية الأمريكية على قيد الحياةبالنسبة لبعض الأمريكيين ، التاريخ ليس هو قصة ما حدث بالفعل ؛ إنها القصة التي يريدون تصديقها.قصة كلينت سميثترجمة : نادية خلوف عن الأتلانتك يأتي معظم الأشخاص إلى مقبرة بلاندفورد ، في بطرسبورغ ، فيرجينيا ، من أجل رؤية النوافذ - روائع من زجاج تيفاني في كنيسة المقبرة .



في صباح أحد الأيام قبل انتشار الوباء ، قمت بجولة في الكنيسة مع اثنين من الزو ......





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