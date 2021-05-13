2021/05/13 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_منصوري يقع النساء في شهر الصيام أسيرات سحر هذا الزّائر الكريم المبارك العظيم سيدي رمضان بحسب الصفات التي تسندها المجتمعات العربيّة إليه، وهنّ مدفوعات بحكم العادة وما ساد في رمضان على العباد من آيات العبادة إلى الاحتفاء به وبحلوله ضيفا مبجّلا على الأسر العربيّة صغيرها قبل كبيرها.



وإن ارتبط هذا الشهر في أصل تسميته بوقوعه زمن الحرّ أو بحسب طبيعته التي يكون فيها جوف الصائم رَمِضا أي حارّا من شدة الجوع، فإنّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النساء و -سيدي رمضان- حكاية عشق ورقّ - هاجر منصوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النساء و -سيدي رمضان- حكاية عشق ورقّ - هاجر منصوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).