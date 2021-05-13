المعادلاتية و الحقل المعرفي - حسن عجمي

2021/05/13 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تعتبر الفلسفة المعادلاتية أنَّ الحقل المعرفي معادلة رياضية مفادها التالي : الحقل المعرفي = العِلم × الفلسفة × الأدب × الفن × الدين.



لمعادلة الحقل المعرفي فضائل عديدة منها نجاحها في التعبير عن الفكر الإنسانوي المعتمد على القِيَم الإنسانية كقِيَم قبول الآخر و السلام و حق الإنسان في الاختلاف.



بما أنَّ الحقل المعرفي = العِلم × الفلسفة × الأدب × الفن × الدين ، إذن العلوم و الفلسفات و الآدا ......





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