وزير الخارجية الأميركي يهنئ المسلمين بعيد الفطر

2021/05/13 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المسلمين بحلول عيد الفطر، وفق ما نقل بيان من وزارة الخارجية.

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