أول لاعب في العالم يسجل 100 هدف مع 3 أندية أوروبية كبرى

2021/05/13 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول لاعب في العالم يسجل مئة هدف وأكثر في ثلاثة أندية مختلفة في ثلاثة دوريات أوروبية كبرى.

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