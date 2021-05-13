الجانب المظلم للتعليم عن بعد.. صعود مذهل للغش الإلكتروني

2021/05/13 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام من التعليم عن بعد بسبب الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ازدادت ظاهرة الغش الإلكتروني بين الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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