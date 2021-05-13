بغداديون يقيمون صلاة العيد في جامع أبو حنيفة (صور)

2021/05/13 | 08:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقام عدد من اهالي منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، الخميس، صلاة عيد الفطر، في جامع ابو حنيفة النعمان.

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واظهرت بعض الصور التي رصدها "ناس" (13 ايار 2021)، العشرات من المصلين وهم يؤدون صلاة العيد داخل جامع ابو حنيفة النعمان.

واظهرت الصور أيضاً، التزام المصلين بارتداء الكمامة، مراعاة للاجراءات الوقائية في ظل كورونا.

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