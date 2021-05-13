الدفاع المدني يخمد حريقا في بناية تجارية ببغداد ويخلي المواطنين من داخلها (صور)

2021/05/13 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سيطرت فرق الدفاع المدني، فجر الخميس، على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متخذة كـ محال تجارية وكوفي شوب مدخل منطقة الفضل وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (13 ايار 2021)، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني اخلت و طوقت فعزلت فاقتحمت فسيطرت فأخمدت النيران بوقت قياس حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية باشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوها".

و طلب الدفاع المدني بـ "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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