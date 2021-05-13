توخيل يُحمِّل نفسه مسؤولية الهزيمة أمام أرسنال

2021/05/13 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعحمَّل الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي مسؤولية الهزيمة 1-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عاداً الخسارة مثل جرس إنذار قبل الفترة الأخيرة من الموسم.وقال توخيل إن "الفريق يتحمل مسؤولية الخسارة بعدما اتيحت له العديد من الفرص.وتسبب في الهدف الذي كان هدية".وأضاف :"لم نلعب بحيوية، لم يكن من السهل أن نلعب بحدة وتمرير الكرة، افتقرنا للتركيز والنهج وهي الأمور التي اعتدنا اللعب بها لذا نحن نتحمل المسؤولية".وتابع: "ربما أدخلت العديد من التغييرات على تشكيلة المباراة الماضية وأتحمل مسؤولية ذلك تماما ربما كان جرس الإنذار الأخير لنا كلنا".وتابع:" اختياراتي للتشكيلة الأساسية لم تكن جيدة.أتحمل مسؤولية ذلك".

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