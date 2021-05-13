في أقل من أسبوع.. اجتماع ثاث لمجلس الأمن حول العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

2021/05/13 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت تونس والنروج والصين مساء الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة على دور للأمم المتحدة لإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط.

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