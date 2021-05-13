أمريكا تدعم

2021/05/13 | 09:09 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 09:07 صباحاً

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دعت أمريكا لوقف التوتر بالأراضي الفلسطينية مؤكدة "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وفي اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية خلق أفق للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أكد وزير الخارجية الأميركي أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل جهودا مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى التهدئة.

وقبل ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل في أن "يتم إنهاء التوتر في الشرق الأوسط عاجلا لا آجلا"، مؤكدا على ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه آلاف الصواريخ التي تسقط عليها"، في إشارة إلى القصف الذي تنفذه فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على بلدات ومدن في إسرائيل منذ يومين.

وأضاف بايدن في حديث للصحفيين بواشنطن، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله التصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية منذ أيام بسبب محاولة مستوطنين إخلاء عائلات مقدسية من بيوتها في حي الشيخ جراح، وكذا بسبب اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى.

وقال بايدن إن فريقي الأمن القومي والدفاع في إدارته تواصلا مع نظراء لهم في الشرق الأوسط، لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

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