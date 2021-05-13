قروض الـ 50 مليون دينار.. مصرف الرافدين يعلن عن استثناء للموظفين والمنتسبين

2021/05/13 | 09:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين عن استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا من شرط الكفيل في التقديم على قروض ٥٠ مليون للبناء وترميم الدور السكنية.

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واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 اذار 2021)، ان "الية التقديم للحصول على هذه الخدمات تكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات وحسب الرقعة الجغرافية".

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