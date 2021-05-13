الرافدين يعلن عن استثناء جديد للموظفين والمنتسبين بخصوص القروض

2021/05/13 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا من شرط الكفيل في التقديم على قروض ٥٠ مليون للبناء وترميم الدور السكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب، ان “الية التقديم للحصول على هذه الخدمات تكون عن طريق فروع المصرف […]

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