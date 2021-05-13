2021/05/13 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف من شرط الكفيل للتقديم علىقروض 50 مليوناً للبناء وترميم الدور.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حامليبطاقة الماستر كارد حصرا من شرط الكفيل في التقديم على قروض 50 مليوناً للبناء وترميم الدور السكنية".

واوضح المصرف ان "الية التقديم للحصول على هذه الخدمات تكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات وحسب الرقعةالجغرافية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من الرافدين بشأن قروض البناء والترميم التي تصل إلى 50 مليوناً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من الرافدين بشأن قروض البناء والترميم التي تصل إلى 50 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).