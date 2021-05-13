ملابسات مقتل عائلة كاملة على يد أحد أفرادها في النجف

2021/05/13 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اعلنت مديرية شرطة النجف، الخميس (13 ايار 2021)، اكتشاف جريمة قتل بشعه وقت خلال الساعات الماضية راح ضحيتها عائلة كاملة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغا عن وقوع جريمة قتل لمواطن في منطقة حي الوفاء على الفور ترأس قائد الشرطة فريق عمل ضم مدير مكافحة الاجرام ومدير مكتب مكافحة اجرام الكرار وضباط ومنتسبي المكتب".

واضافت انه "بعد جمع الادلة حول الجريمة والظروف المحيطة بها دارت الشكوك حول احد افراد العائلة هو ابن المجني عليه وبعد القبض عليه والتحقيق معه من قبل فريق العمل اعترف بأنه بالتعاون مع احد اقربائه قام بقتل كامل عائلته بعد إخراجهم من البيت وهم والدته وشقيقه وشقيقته وقتلهم ورميهم في منطقة نائية في الطمر الصحي على مقربة من بحر النجف في مكان بعيد جدا عن مركز المحافظة ثم عاد ليكمل الجريمة بقتل والده داخل داره".

واشار بيان المديرية الى ان "السبب وراء الجريمة هو الاستيلاء على أموال اهله".

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