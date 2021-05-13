عودة أشرف السعد لم تكن مفاجأة! - محمد عبد المجيد

2021/05/13 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد لم تكن مفاجأة لي أن يعود أشرف السعد إلى مصر مُعزّزًا مُكَرّما فالرجل احتال على المصريين، واستولى على أموال الغلابة الذين خدعهم باسم الدين، وظلت المفاوضات جارية بينه وبين القضاء المصري الفاسد لتحديد نصيب من سيقومون بتبرئته.وعاد أشرف السعد ونفى خداعَه للناس فقال: بمجرد أن ظهرت شعيرات لحيتي حتى ظنها الناس دليل تقوى؛ فأودعوا أموالهم في شركتي.نفس الأمر انسحب على حبيب العادلي وأمواله الطائلة الم ......





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