جرحى جراء سقوط صاروخ على منزل في ذي قار

2021/05/13 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط صاروخ على منزل في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية (13 ايار 2021)، ان "صاروخا من نوع R PG سقط على منزل عائلة في ذي قار ما ادى الى وقوع اضرار مادية وبشرية".

واضاف المصدر ان "سقوط الصاروخ جاء على خلفية نزاع عشائري، تسبب بوقوع جرحى بينهم اطفال، حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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