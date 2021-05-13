2021/05/13 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال حارس مرمى يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، إنه تلقى العديد من العروض بعد قراره بالرحيل عن النادي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بنهاية الموسم الحالي.وأبلغ الإيطالي المخضرم خدمة “دازون للبث”: “انضممت إلى يوفنتوس وأنا شاب يملك طموحا كبيرا، وسأرحل وأنا رجل سعيد”.وأضاف: “بالنسبة لمستقبلي فأنا بحاجة إلى 20 أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلانه الرحيل عن يوفنتوس.. الحارس بوفون يتلقى عدة عروض) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلانه الرحيل عن يوفنتوس.. الحارس بوفون يتلقى عدة عروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).