ابناء شعب كوردستان يحتفلون بحلول عيد الفطر

2021/05/13 | 09:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل ابناء شعب كوردستان، اليوم الخميس، بحلول عيد الفطر المبارك بعد 30 يوما من الصيام والطاعات والعبادة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي مساجد اقليم كوردستان بجميع المدن والاقضية والنواحي اقيمت صلاة العيد والخطبة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia

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