حقيقة اشتباك أحد الفصائل المسلحة مع قوة في القصور.. نفي من قيادة عمليات البصرة!

2021/05/13 | 09:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت عمليات البصرة، الخميس، تصريحاً منسوباً لقائدها اللواء الركن أكرم صدام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت العمليات في بيان لها، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 ايار 2021)، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحاً نُسِبَ لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة".

وأضافت "نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذة التسريبات الإعلامية "،مبينةً أن قائد العمليات لم يصرِّح إلى أي وسيلة أو جهة إعلامية كون المخوَّل الوحيد لتلك التصريحات هي خلية الإعلام الأمني حصراً لذلك وجب التنويه".

وكشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، الخميس، تفاصيل حادثة إطلاق النار في أحد القصور الرئاسية والمتخذة كمركز أمني في المحافظة.

وقال قائد العمليات في تصريح صحفي تابعه "ناس"، ليلة الأربعاء على الخميس (13 ايار 2021)، ان "عملية اطلاق النار داخل القصور الرئاسية هي بسبب قيام قوة أمنية خاصة جاءت من بغداد لاعتقال شخص مطلوب للقوات الأمنية".

واضاف أنه "عند ذهاب تلك القوة الى منزل المطلوب لم تجده وبالتالي غادرت دون عملية اعتقال هذا المتهم، لكن معلومات وردت لاحد الفصائل الموجودة بالقصور ان القوة المداهمة لهذا المطلوب والمنتمي لهم هي من خلية الصقور وبالتالي تم اطلاق النار على خلية الصقور الموجودة داخل القصور الرئاسية رغم ان الصقور لم يكن لهم اي علم بعملية المداهمة وتم تدخل القيادات الامنية وحل القضية دون اي اصابات كما تحدث البعض".

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